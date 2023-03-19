سقوط قتلى جراء انهيار جسر بسبب فيضان نهر الخابور بمحافظة الحسكة السورية

لقي طفلان على الأقل مصرعهما وتضررت عشرات المنازل جراء فيضانات نهر الخابور في مدينة الحسكة السورية يوم السبت بعد الأمطار الغزيرة التي اجتاحت مناطق شرق سوريا.

وتعليقا على الحادث قال رئيس بلدية الحسكة عدنان خاجو إن طفلين توفيا نتيجة انهيار الجسر الرابط بين النشوة الغربية ودولاب العويصي بسبب الأمطار الغزيرة الواردة من نهري الخابور والجرجب، مضيفا أنه تم إجلاء 35 عائلة متضررة جراء الفيضانات من مجرى نهر الخابور إلى مناطق أكثر أمانا.

المصدر: رابتلي