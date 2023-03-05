وزير الخارجية اليوناني يزور إسطنبول

حضر وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس قداسا في كنيسة القديس جرجس بإسطنبول اليوم الأحد.

وخلال القداس أعرب البطريرك المسكوني برثلماوس الأول عن تعازيه في حادث القطار في اليونان الذي أسفر عن مقتل 57 شخصا على الأقل، مضيفا أن زيارة دندياس إلى تركيا عقب الزلازل الكارثية في الشهر الماضي تسهم في تعزيز "الوحدة والثقة".

وسبق أن كتب ديندياس في مواقع للتواصل الاجتماعي أنه يحضر قداسا في اسطتبول يوم الأحد تكريما لذكرى ضحايا الزلازل في تركيا وكذلك ضحايا تحطم القطار في اليونان.

المصدر: AP