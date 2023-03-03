القبض على شقيقة زعيم المافيا الإيطالية

نشرت الشرطة الإيطالية لقطات تظهر اعتقال روساليا ميسينا دينارو، شقيقة زعيم المافيا الصقلية البارز المسجون، ماتيو ميسينا دينارو.

وتم القبض على شقيقها، ماتيو ميسينا دينارو، في 16 يناير بعد هروبه لمدة 30 عاما.

وبحسب الادعاء فإن أخته ساعدته في إدارة العمليات الإجرامية عندما كان مختبئا.

وتوارى دينارو عن الأنظار منذ عام 1993 وحكم عليه غيابيا بالسجن مدى الحياة لضلوعه في جريمة قتل المدعيْن العامين اللذين كانا يلاحقان المافيا، جيوفاني فالكوني وباولو بورسيلينو، عام 1992.

ويواجه عدة أحكام بالسجن مدى الحياة حيث من المتوقع أن يقضيها في سجن شديد الحراسة وفي ظل ظروف تقييدية خاصة مخصصة لكبار زعماء الجريمة المنظمة.

المصدر: AP + وكالات