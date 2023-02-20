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موكب بايدن يغادر كييف

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غادر موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، العاصمة الأوكرانية كييف بعد زيارة سرية التقى خلالها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

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زيارة سرية.. لماذا لم يستقل بايدن السيارة الرئاسية في أوكرانيا؟
زيارة سرية.. لماذا لم يستقل بايدن السيارة الرئاسية في أوكرانيا؟

ولم يستقل الرئيس الأمريكي السيارة الرئاسية المخصصة له، بل أظهر مقطع فيديو بايدن وهو يغادر في نفس السيارة اليابانية البيضاء من نوع "تويوتا" التي استقلها لمكان اللقاء مع زيلينسكي.

ويبدو أن البيت الأبيض درس خيارات مختلفة لوصول ومغادرة بايدن أوكرانيا بطريقة سرية، لتصبح رحلة الرئيس الأمريكي معقدة وخطيرة.

المصدر: RT

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