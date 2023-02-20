 
مباشر

زيارة سرية.. لماذا لم يستقل بايدن السيارة الرئاسية في أوكرانيا؟

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ushd

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة سرية، حيث التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

إقرأ المزيد
الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة سرية
الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة سرية

ولم يستقل الرئيس الأمريكي السيارة الرئاسية المخصصة له، بل أظهر مقطع فيديو بايدن وهو ينزل من سيارة يابانية من نوع "تويوتا"، حيث يبدو أن الإجراءات الأمنية المشددة التي قامت بها السلطات الأمنية حتمت عليه الاختباء في سيارة مدنية للتمويه والوصول سالما.

ويبدو أن البيت الأبيض درس خيارات مختلفة لوصول بايدن إلى أوكرانيا بطريقة سرية، لتصبح رحلة الرئيس الأمريكي معقدة وخطيرة.

المصدر: RT

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا