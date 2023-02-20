زيارة سرية.. لماذا لم يستقل بايدن السيارة الرئاسية في أوكرانيا؟

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة سرية، حيث التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

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ولم يستقل الرئيس الأمريكي السيارة الرئاسية المخصصة له، بل أظهر مقطع فيديو بايدن وهو ينزل من سيارة يابانية من نوع "تويوتا"، حيث يبدو أن الإجراءات الأمنية المشددة التي قامت بها السلطات الأمنية حتمت عليه الاختباء في سيارة مدنية للتمويه والوصول سالما.

ويبدو أن البيت الأبيض درس خيارات مختلفة لوصول بايدن إلى أوكرانيا بطريقة سرية، لتصبح رحلة الرئيس الأمريكي معقدة وخطيرة.

المصدر: RT