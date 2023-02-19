لحظة استهداف منطقة سكنية في العاصمة السورية دمشق بغارات إسرائيلية
أظهر مقطع فيديو جديد لحظة استهداف الطيران الإسرائيلي اليوم الأحد لمنطقة سكنية في العاصمة السورية دمشق.
وأفاد مصدر عسكري سوري بأن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي.
ونادرا ما تشن إسرائيل ضربات مماثلة داخل دمشق، إذ تقتصر ضرباتها على مواقع عسكرية على أطراف العاصمة وفي ريفها ومناطق أخرى.
قبل ساعات#دمشق— Pierre Abi-Saab (@PierreABISAAB) February 19, 2023
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تغطية صحفية: "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق". pic.twitter.com/98Ah4yS0vr— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 18, 2023
إعتاد الصهاينة إرتكاب الجرائم الوحشية دون أي معيار أخلاقي..— سالم زهران (@salemzahran05) February 18, 2023
إلا أن ما فعلوه الليلة من قصف لأحياء سكانية في #دمشق التي ما زالت تلملم جراح أهلها السوريين جراء #الزلزال المدمر فيه من الوحشية ما يعجز المرء عن وصفه..! pic.twitter.com/WlR58YeByx
المصدر: RT