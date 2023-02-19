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لحظة استهداف منطقة سكنية في العاصمة السورية دمشق بغارات إسرائيلية

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لحظة استهداف منطقة سكنية في العاصمة السورية دمشق بغارات إسرائيلية
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أظهر مقطع فيديو جديد لحظة استهداف الطيران الإسرائيلي اليوم الأحد لمنطقة سكنية في العاصمة السورية دمشق.

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مصدر عسكري سوري: 5 شهداء و15 جريحا في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على دمشق
مصدر عسكري سوري: 5 شهداء و15 جريحا في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي على دمشق

وأفاد مصدر عسكري سوري بأن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 15 آخرون في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي.

ونادرا ما تشن إسرائيل ضربات مماثلة داخل دمشق، إذ تقتصر ضرباتها على مواقع عسكرية على أطراف العاصمة وفي ريفها ومناطق أخرى.

المصدر: RT

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