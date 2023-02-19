لحظة استهداف منطقة سكنية في العاصمة السورية دمشق بغارات إسرائيلية

إعتاد الصهاينة إرتكاب الجرائم الوحشية دون أي معيار أخلاقي..

إلا أن ما فعلوه الليلة من قصف لأحياء سكانية في #دمشق التي ما زالت تلملم جراح أهلها السوريين جراء #الزلزال المدمر فيه من الوحشية ما يعجز المرء عن وصفه..! pic.twitter.com/WlR58YeByx