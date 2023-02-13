رصد تشققات عميقة في الطرقات جنوب تركيا

تشكلت تشققات عميقة على الطريق البري الواصل بين منطقتي أنطاكيا وجيلوة غوزو الواقع على خط صدع في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

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وظهرت التشققات على الطريق لا سيما عند موقع "دمير كوبرو"، على طول نحو 800 متر وعمق مترين تقريبا في الطريق فضلا عن حقل زراعي قريب من المنطقة.

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

وفي وقت سابق، قال المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين إن الزلازل التي ضربت تركيا تسببت بتحرك البلاد 3 أمتار نحو الغرب.

فريق #الأناضول يرصد تشققات عميقة شكلها #الزلزال على الطريق البري الواصل بين منطقتي أنطاكيا وجيلوة غوزو الواقع على خط صدع جنوبي #تركياhttps://t.co/iSWmJ6U1V1pic.twitter.com/0D6UYAoDrP — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 13, 2023

المصدر: الأناضول