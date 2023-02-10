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مشاهد من آثار الزلزال في إندونيسيا

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أفادت وكالات الأنباء بوقوع سلسلة هزات ارتدادية أعقبت الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا هذا الأسبوع، خلصت بهزة أرضية في إندونيسيا.

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زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب إندونيسيا
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب إندونيسيا

المصدر: أ.ب.

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زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم الخامس