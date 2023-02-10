مشاهد من آثار الزلزال في إندونيسيا

تاريخ النشر:10.02.2023 | 19:51 GMT |
آخر تحديث:10.02.2023 | 19:54 GMT | فيديوهات
أفادت وكالات الأنباء بوقوع سلسلة هزات ارتدادية أعقبت الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا هذا الأسبوع، خلصت بهزة أرضية في إندونيسيا.
المصدر: أ.ب.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يظهر فيه قيام السلطات التركية بفتح سد أتاتورك تخوفا من انهياره بفعل الهزات الارتدادية.
أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، أن إسرائيل تلقت ردودا موجعة على الهجمات الفاشلة في إيران، مفضلا عدم الإفصاح عن طبيعة هذه الردود.
تندّر قراء صحيفة "تلغراف" البريطانية وتبادلوا التعليقات المازحة بعد أن تبين وجود ثقب في جورب الملك تشارلز الثالث، خلال زيارته لأحد المساجد.
أفسدت الحشرات المشهد المنتظر لليلة أمس الخميس وهو ظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التاريخي مع النصر أمام الوحدة، في استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.
أظهر موقع Flightradar24 تحليق طائرة أمريكية فوق منطقة تفجير أنابيب "السيل الشمالي" للغاز الروسي بمياه النرويج، ليعزّز تقرير الصحفي الأمريكي سيمور هيرش، الذي يتهم واشنطن بالتفجير.
أظهرت دراسة جديدة أن تناول مشروب ساخن يمكن أن يساعد على تجنب ظروف صحية قد تهدد الحياة.
تتواصل لليوم الخامس على التوالي عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال العنيف في سوريا وتركيا.
دخل علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على خط التراشق الإعلامي بين مصر والسعودية، في خضم توتر يرى فيه بعض المحللين أنه يعبر عن أزمة مكتومة بين البلدين.
قال الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي إن زيت عباد الشمس هو أفضل الزيوت لقلي الطعام.
ظهرت زوجة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، خلال العرض العسكري، بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس الجيش، وهي ترتدي قلادة على شكل أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات في البلاد.
يعيد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخرا وتوابعه التي وصلت إلى مناطق نائية في العالم التذكير بالزلازل التي أصابت المغرب العربي، وكان آخرها ولاية "الأصنام" الجزائرية.
حذّر أستاذ هندسة المعادن والبيئة والباحث البيئي أحمد ملاعبة مدير مركز الدراسات البيئية في الجامعة الهاشمية، من الخطر الكبير الذي يمثله سد النهضة الأثيوبي.
أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الخميس، بأن نهر الخابور في الحسكة جرت فيه المياه بعد 7 سنوات انقطاع من قبل الجانب التركي.
أثيرت حالة من الرعب والفزع في مصر لليوم الثالث على التوالي بعد تغير لون مياه البحر للأسود، عقب زلزال تركيا المدمر.
وصفت دمشق القرار الأمريكي تجميد العقوبات على سوريا مؤقتا وبشكل جزئي بأنه "مضلل، ويهدف لإعطاء انطباع إنساني كاذب".
دعا رئيس غرفة القصابين في تونس أحمد العميري، مفتي الجمهورية إلى إلغاء عيد الأضحى بسبب نقص قطيع الماشية وغلاء أسعار اللحوم.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث وردود الفعل.
كشف أستاذ الجيولوجيا في الجامعة الهاشمية، في الأردن أحمد ملاعبة أن السدود التي بنتها تركيا على حساب سوريا والعراق، لها دور جيولوجي في الزلزال الكبير الذي وقع فجر الاثنين الماضي.
زار الرئيس السوري بشار الأسد، مواقع دمرت في مدينة حلب إثر الزلزال العنيف، وعلق من هناك على طريقة تعامل الغرب مع الكارثة التي ألمت بسوريا.
عرضت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، على رجال الأعمال القطريين الفرص المتاحة للاستثمار في مصر خلال جولتها الترويجية التي تجريها بعدد من الدول العربية.
ألقت قوات الأمن المصرية القبض على الـ"تيك توكر" محمد عبد الحميد الشهير بـ"لوشا" في منطقة الهرم، على ذمة قضية حكم عليه فيها بالسجن 10 سنوات.
أعلنت وزير الهجرة المصرية، سها جندي، إنه تم التواصل مواطنة مصرية بتركيا وتدعى مريم، فور نشرها استغاثة.
انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطفلة عالقة تحت أنقاض مبنى هدمه الزلزال الذي ضرب سوريا يوم الاثنين الماضي، وهي تطلب من المسعفين الحصول على المياه.
قالت الناجية المصرية من زلزال تركيا، ريم بدر يحيى، إن الزلزال وقع في الساعة الرابعة صباحا، فيما كان معظم السكان نائمين.
سجلت عائلة تركية رسالة من تحت الأنقاض، ودعت فيها أقاربها، كما تركوا وصية شفهية، في حال لم يتم العثور عليهم أحياء.
أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للجيولوجيين السعوديين، عبد العزيز بن لعبون، أن البحر الأحمر على امتداده من باب المندب حتى خليج العقبة يتعرض يوميا لما لا يقل عن ألف هزة أرضية.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لم تتطاول في تعاملها مع الدول، وأنه يجب الرد على المتمادين عليها حسب المثل الروسي الذي يقول، إن "عشرة الذئاب تعلّم العواء".
تتواصل لليوم الرابع عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا من تحت أنقاض المباني الي دمرها الزلزل، فيما تسابق فرق الإغاثة الزمن لإسعاف الضحايا.
أثار السوار الأحمر الذي وضعه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، على معصمه خلال احتضانه الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي، تساؤلات حول الدلالة التي يحملها.
وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عدم القدرة على محاسبة الولايات المتحدة الأمريكية على أعمال التخريب بالهراء.
طمأن مدير مرصد الزلازل في الأردن، غسان سويدان، سكان المملكة وأكد عدم صحة الأخبار المتداولة حول قرب وقوع زلزال مدمر في الأردن.
يتحدث الجميع في الغرب بلا استثناء عن الهجوم الروسي القادم في أوكرانيا خلال الأيام العشرة المقبلة.
أصدرت الخزانة الأمريكية الخميس ترخيصا عاما يسمح لمدة 180 يوما بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا.
أفادت صحيفة "الصباح" باعتقال كبير مهندسي مجمع "رونيسانس رزيدانس" السكني الذي دمّر بالكامل جراء الزلازل في ولاية هطاي التركية، لدى محاولته مغادرة البلاد عبر مطار إسطنبول.
أعلنت وسائل الإعلام المصرية انهيار العقار المجاور للمنزل المنهار في مصر منذ قليل، بعدما أصيب 12 شخصا إثر انهيار المنزل بمنطقة أبو الريش، بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة في مصر.
أشاد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بدفاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بلاده التي جعلها دولة عظمى قوية من جديد، "بلعبة كبرى لا يرقى لها القادة الغربيون الحمقى".
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبلاده في سوريا.
تستعد مصر لبناء أطول فندق في إفريقيا بارتفاع 233 مترا تحت مسمى "TYCOON TOWER".
أعلن القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن الجيش الروسي عزز وجوده في الجزء الجنوبي من أوغليدار، لكن كييف تواصل نقل الاحتياطيات إلى المدينة.
أفادت وسائل إعلام جزائرية يوم الجمعة بأن سكان ولاية تيسمسيلت غرب الجزائر، شعروا صبيحة اليوم بهزة أرضية جديدة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير بلدة دفوريتشنوي، التابعة لمنطقة خاركوف والواقعة شمال مدينة كوبيانسك، بالكامل.
أظهر فيديو اللحظات الأولى لعملية الدهس في القدس اليوم الجمعة والتي أسفرت عن مقتل اسرائيليين اثنين وإصابة 7 أخرين بجروح مختلفة.
صرح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري، مايك لي، بأنه لا يمكن استبعاد وقوف الولايات المتحدة وراء تفجير أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي" في مياه النرويج.
أفادت صحيفة "سترانا" نقلا عن كتيبة "آزوف" النازية الأوكرانية، بمنح الكتيبة صفة "لواء اقتحام" في إطار ما يسمى بـ"الحرس الوطني" التابع لقوات كييف.
ارتفع عدد ضحايا حادث انهيار عقار مكون من 4 طوابق بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة إلى شخصين وإصابة 20 آخرين بإصابات مختلفة فى أنحاء الجسم.
بعث الملك المغربي محمد السادس برقية إلى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عزّاه فيها بحماته الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي.
أظهر مقطع مصور انقلاب أحد المباني في مدينة كهرمان مرعش التركية بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد فجر يوم الاثنين الماضي، دون وقوع أضرار فيه.
ألقت وزارة الأمن الإيرانية واستخبارات الحرس الثوري القبض على متهمين رئيسيين بهجوم المسيّرات على المجمع الصناعي التابع لوزارة الدفاع الإيرانية بأصفهان في يناير الماضي.
أعلنت رئيسة حكومة مولدوفا ناتاليا غافريليتسا عن تقديمها استقالتها.
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن سياسة مصر تتسم دائما بالاعتدال والتوازن والانضابط الشديد فيما يخص علاقتها بجميع الدول وخاصة الدول العربية والأشقاء في السعودية.
وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى باريس بأنها "تنتهك وحدة الاتحاد الأوروبي" و"غير مناسبة".
قامت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، بجمع صور سابقة وحالية من مدينة كهرمان مرعش التي تعرضت لأضرار فادحة نتيجة للزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي.
أعلنت إدارة الكوارث التركية صباح اليوم الجمعة أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الاثنين ارتفع إلى 18342 قتيلا و74242 مصابا.
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتألق كريستيانو رونالدو مع النصر بعد تسجيله "سوبر هاتريك" في شباك الفتح أمس الخميس ضمن منافسات الأسبوع الـ16 من الدوري السعودي.
كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سبب عدم إساءة الدولة المصرية لإثيوبيا رغم الخلافات الكبيرة بين البلدين في أزمة سد النهضة.
سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أربعة أهداف "سوبر هاتريك" ليقود فريقه النصر لاكتساح الفتح 4-0 يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الـ16 من الدوري السعودي لكرة القدم.
تعد صحة العين أمرا ضروريا مع وجود عدد من الحالات الخطيرة التي يحتمل أن تهدد بصرك أو تشير إلى حالات صحية أخرى.
أظهر صاروخ "جو – رادار" الجوي الروسي من تصنيع شركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية" الروسية فعالية قصوى في العملية العسكرية الخاصة.
صرح الجنرال في الجيش البريطاني، روبرت جونز، بأن الجيش الأوكراني قد يخسر قريبا خاركوف وأرتيموفسك (باخموت) وزابوروجيه نتيجة هجوم مفاجئ من قبل القوات الروسية.
أفادت وسائل إعلام أوكرانيا اليوم الجمعة بأن صفارات إنذار أطلقت تزامنا مع سماع دوي انفجارات في عدد من مقاطعات البلاد وسط تقارير عن حالات انقطاع الكهرباء.
تواصل قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة في مصر، جهودها لإزالة آثار انهيار منزل مكون من 4 طوابق، بسبب انفجار أنبوبة غاز، والبحث عن المفقودين.
تقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التعازي بوفاة الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي والدة زوجته الشيخة سلامة بنت حمدان بن محمد آل نهيان.
تحت العنوان أعلاه، كتبت نتاليا فارسيغوفا، في "كومسوموسكايا برافدا"، حول فتح المفوضية الأوروبية ثغرة أمام موسكو للالتفاف على حظر النفط وإبطال سقف أسعاره.
نشرت وكالة "إرنا" الإيرانية فيديو لرئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، يظهر فيه وهو يقود بنفسه طائرة ركاب مدنية ويتوجه إلى مدينة خوي المنكوبة جراء الزلزال الذي ضربها مؤخرا.
في فيديو صادم، نعتذر عن نشره لبشاعته، حاول أحد الجنود المتطرفين القوميين الأوكرانيين تبرير ما نشره من فيديوهات وصور على خلفية قتل وحشي لجنود روس في ضواحي أرتيوموفسك (باخموت).
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أوكرانيين وأمريكيين بأن قوات كييف تعتمد في توجيه ضرباتها الصاروخية على بيانات تقدمها لها واشنطن وحلفاؤها.
أعلن رئيس الفريق الاقتصادي التابع لمكتب المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أن الأخير وضع حاجات قطاع مصافي النفط والقيمة المضافة في صناعة النفط في البلاد، تحت الرقابة المباشرة.
أقر المسؤولون الأوكرانيون بأن معظم ضرباتهم بأنظمة الصواريخ التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على بيانات المواقع التي قدمتها واشنطن أو حلفاؤها.
أعلن البيت الأبيض أن الجيش الأمريكي أسقط جسما حلّق على ارتفاع 40 ألف قدم فوق مياه ألاسكا الأمريكية.
قال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، إن كييف لم تتلق أي مقترح للسلام بمبدأ الأرض مقابل السلام، وأن بلاده "لن تتنازل عن أراضيها التي سيطرت عليها روسيا".
وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي لصحيفة Corriere della Sera بأنها "مزيج من الغباء والوقاحة".
ردت محافطة الإسكندرية في مصر، على أنباء تشقق أراض بالمحافظة الواقعة على البحر المتوسط بسبب زلزال تركيا المدمر.
ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للحظات الزلزال المرعبة، وثّقها شاب سوري مقيم في ولاية هاطاي جنوبي تركيا.
عاقبت الوكالة الدولية لنزاهة التنس، لاعب التنس المغربي السابق، يونس الرشيدي بالإيقاف مدى الحياة، يوم الخميس، بعد إدانته بـ135 مخالفة تلاعب في نتائج المباريات.
علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على استيراد مصر أكثر من 90% من احتياجاتها من زيت الطعام.
أظهر فيديو من بلدة التلول شمالي غرب سلقين السورية على حدود مع تركيا شوارع ومنازل البلدة وهي مغمورة بالمياه، وقيل إن ذلك بعد أن دمر الزلزال سدّا متسببا في الفيضانات.
تفقد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الجمعة، الأحياء التي ضربها الزلزال في محافظة حلب شمالي البلاد.
وثق مقطع فيديو لحظة امتناع رئيس وزراء هنغاريا عن التصفيق لزيلينسكي أثناء انضمامه لاجتماع قمة رؤساء دول الاتحاد الأوروبي ما بدا على إثرها زيلينسكي محرجا ومشتتا أمام الجميع.
أكدت وزارة التغير المناخي الإماراتية خلو البلاد من المنتجات التي تحتوي الحشرات وأن كافة الأغذية تخضع للرقابة وشروط الصحة، داعية لتحري المعلومات من الجهات الرسمية.
كشف رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر شريف الهادي، عن تحرك عاجل في مصر لدراسة موسعة لجميع أراضي الدولة، ووضع خريطة جغرافية للمناطق النشطة بالزلازل.
قرر نادي هاتاي سبور التركي الانسحاب من مسابقة الدوري بسبب ما تعرضت له البلاد مؤخرا نتيجة الزلزال المدمر في تركيا.
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر تحتاج لاستثمارات بـ100 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد فجوتها الدولارية البالغة 30 مليار دولار.
أعلن حزب الله اللبناني وضع كل إمكانياته في خدمة "الحكومة السورية وشعبها اللذين ما بخلا يوما بالوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في كافة محنه"، داعيا إلى توسيع تقديم المساعدات.
أعلنت شبكة SCC الرياضية السعودية عبر "تويتر" يوم الخميس، أنها ستبث مجانا على قناتها مواجهة الهلال، وريال مدريد في نهائي مونديال الأندية.
أعلن مدير إدارة الإعلام في الدفاع المدني السوري، محمد الشبلي، وصول فريق مصري وحيد يتكون من حوالي 17 شخصا إلى شمالي سوريا لإنقاذ المتضررين من الزلزال.
ذكرت وسائل إعلام فرنسية، مساء يوم الجمعة، أن قوات الأمن تنفذ في هذه اللحظات عملية أمنية كبيرة في الدائرة الخامسة عشرة بالعاصمة باريس.
أفادت وسائل إعلامية تركية بأن الزلزال الذي هز تركيا فجر يوم الاثنين الماضي، أدى إلى حدوث تشققات في سد Sultan suyu في ملاطية، وقد تم فتح السد لتصريف المياه منه.
كشف مصرف سوريا المركزي، اليوم الجمعة، عن إجراءات التبرع لكارثة الزلزال في سوريا عبر الحوالات الخارجية.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لم تبدأ القتال في أوكرانيا بل تسعى لوقفه، وأن النازيين هناك وداعميهم، هم من شرعوا في القتال.
تتماثل المشرعة الديمقراطية الأمريكية عن ولاية مينيسوتا، أنجي كريغ، للشفاء بعد اعتداء تعرضت له في مقر إقامتها بواشنطن.
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن استغلال كارثة الزلزال في الحملة الانتخابية في تركيا.
شارك العديد من نجوم كرة القدم في مبادرات تقديم المساعدة لمنكوبي الزلزال الذي طال تركيا وسوريا، وكان من بين هؤلاء النجوم الألماني الدولي المعتزل مسعود أوزيل، المنحدر من أصول تركية.
صرح إيغور كيماكوفسكي، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية بأن القوات المسلحة الروسية ستحكم الطوق على القوات المسلحة الأوكرانية قريبا.
دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، ليستذكر التاريخ ويهتم بسياسة ألمانيا الداخلية، قبل التحدث عن البلد "الذي سيكون العالم أفضل من دونه".
وافقت الحكومة السورية على إيصال المساعدات الإنسانية إلى منكوبي الزلزال في جميع مناطق البلاد بما فيها تلك الخارجة عن سيطرة الدولة.
أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوف يلقي كلمته أمام الجمعية الفدرالية 21 فبراير الجاري.
أثار محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، غضب جماهير ناديه عقب الخسارة من ريال مدريد، بنتيجة 4-1 أمس الأربعاء، ضمن مواجهة نصف نهائي كأس العالم للأندية والتي يستضيفها المغرب.
أخذ طفل سوري يدعى "كرم" يداعب من حوله من رجال الإنقاذ الذي أخرجوه من تحت الأنقاض في محافظة ريف إدلب شمال سوريا.
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