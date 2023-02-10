مشاهد من آثار الزلزال في إندونيسيا

أفادت وكالات الأنباء بوقوع سلسلة هزات ارتدادية أعقبت الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا هذا الأسبوع، خلصت بهزة أرضية في إندونيسيا.

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المصدر: أ.ب.