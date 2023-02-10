"شام" السورية تحت خرسانة ضخمة: لا أريد سوى الماء (فيديو)

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطفلة عالقة تحت أنقاض مبنى هدمه الزلزال الذي ضرب سوريا يوم الاثنين الماضي، وهي تطلب من المسعفين الحصول على المياه.

والطفلة التي يبدو أن اسمها شام، وفي مشهد مؤثر، تؤكد أنه لا تريد سوى المياه بعد أن قال له أحد المسعفين أنه بعد إنقاذها سيعطيها العصير والكولا.

أتكلم عن لطافة المسعفين ولا عن براءة وعفوية شام .

ياجمالك ياشام وتقومي باالسلامه يارب❤️ pic.twitter.com/E45POf7BKq — محمد الفيصل (@Mooh32a) February 8, 2023