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تركيا: حصيلة قتلى الزلزال ارتفعت إلى 18342

"شام" السورية تحت خرسانة ضخمة: لا أريد سوى الماء (فيديو)

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الصورة ملتقطة من الفيديو
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطفلة عالقة تحت أنقاض مبنى هدمه الزلزال الذي ضرب سوريا يوم الاثنين الماضي، وهي تطلب من المسعفين الحصول على المياه.

والطفلة التي يبدو أن اسمها شام، وفي مشهد مؤثر، تؤكد أنه لا تريد سوى المياه بعد أن قال له أحد المسعفين أنه بعد إنقاذها سيعطيها العصير والكولا.

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