بعد إعلان الدول الغربية تزويد أوكرانيا بدبابات حديثة من طرازي "أبرامز" الأمريكي و"ليوبارد" الألماني تساءل كثيرون عن مدى قدرة هذه الأسحلة في قلب موازين المواجهة العسكرية.

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للإجابة على هذا التساءل نشر المراسل الحربي الروسي، ألكسندر كوتس، مراسل صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" مقطع فيديو لتدمير دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" الأمريكي قال إنه تم في العراق دون أن يحدد التاريخ أو الفترة الزمنية.

ووفقا لمنشور رافق الفيديو فإن الدبابة الأمريكية تم تدميرها بواسطة صاروخ مضاد للدبابات من طراز "كونكورس" الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، ويظهر من الفيديو كيف يتجه الصاروخ بثبات نحو الهدف ويدمر دبابة "أبرامز" بكل سهولة.

وشدد المراسل الحربي في منشوره على ضرورة زيادة تزويد القوات الروسية في خط المواجهة من الصواريخ المضادة للدبابات لحرمان القوات الأوكرانية الاستفادة من هذه الدبابات.

وقبل ذلك أشار خبراء ومسؤولون غربيون إلى نقاط ضعف في دبابة "أبرامز"، ومنهم العقيد المتقاعد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، الذي قال إن المحرك في دبابة "أبرامز" M1 Abrams يعد كارثة كونه لا يصلح للعمل في الوحول والرمال.

وتذكر العقيد المتقاعد، تصريح نائب وزير الدفاع الأمريكي كولن كال الأخير بأن دبابة "أبرامز م 1، هي ماكينة مهدرة للغاية، ولها متطلبات صيانة عالية، وهي معقدة للغاية بالنسبة للأوكرانيين ولن تساعدهم".

المصدر: نوفوستي + "كومسومولسكايا برافدا"