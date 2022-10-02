إنقاذ امرأة جرفت سيارتها فيضانات في فلوريدا الأمريكية

أنقذ عناصر الشرطة امرأة جرفت سيارتها مياه الفيضانات بسبب إعصار "إيان" الذي ضرب الولايات المتحدة الأسبوع الجاري. .

وشكل 5 عناصر من الشرطة سلسلة بشرية واستخدموا حبلا لإنقاذ المرأة.

وضرب إعصار إيان الولايات المتحدة هذا الأسبوع وألحق أضرارا بملايين الأشخاص، كما أدى إلى مصرع 31 شخصا، 27 منهم في ولاية فلوريدا و4 آخرين في نورث كارولينا.

وتم إنقاذ أكثر من 1000 شخص من منازل غمرتها المياه بالقرب من الساحل الجنوبي الغربي لفلوريدا.

المصدر: AP