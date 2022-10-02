لأول مرة.. أطول امرأة في العالم تنفذ تحليقا على متن طائرة

صعدت المواطنة التركية صاحبة الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لأطول امرأة في العالم على متن طائرة للنقل إلى الولايات المتحدة لأول مرة هذا الأسبوع بدعم من الخطوط الجوية التركية

وبفضل جلوس خاص، تمكنت رميسا غلغي التي يبلغ طولها متران و15 سنتيمترا من القيام برحلة جوية بدون توقف لمدة 13 ساعة من اسطنبول إلى سان فرانسيسكو للمشاركة في فعالية تنظمها موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وولدت غلغي مع متلازمة ويفر، وهي طفرة جينية نادرة تجعل الجسم ينمو بشكل سريع أكبر من المعتاد.

المصدر: وكالات