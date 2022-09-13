قطار من النجوم في سماء ليبيا

ظهر عدد من الأجرام المضيئة تتحرك خلف بعضها كقطار من النجوم في سماء ليبيا أمس وهي عبارة عن أقمار صناعية لمشروع ستارلينك التابع لشركة سبيس أكس

وتعتبر هذه المجموعة إحدى المجموعات التي تم إطلاقها قبل يومين وبلغ عددها 34 قمرا صناعيا، وأمكن رؤيتها كونها متواجدة في مدار منخفض عن الأرض.

وبدأ هذا المشروع العام الماضي حيث تم نشر أقمار صناعية صغيرة لغرض تغطية الأرض بخدمات النطاق والانترنت الفضائي بأسعار زهيدة، ويستمر هذا المشروع ليتم نشر 12 ألف قمر صناعي حسب المخطط له والذي يستغرق قرابة 10 سنوات.

المصدر: المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء