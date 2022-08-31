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وصول الكتب الدراسية الروسية والمستلزمات المدرسية إلى منطقة خاركوف

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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو، يظهر وصول دفعة أولى من الكتب الدراسية والمستلزمات المدرسية الى المناطق المحررة لمنطقة خاركوف.

وقام عسكريو المنطقة العسكرية الغربية لروسيا عشية بداية السنة الدراسية الجديدة بإيصال دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى منطقة خاركوف. وتحمل الشاحنات القادمة من روسيا المواد الغذائية ومواد البناء والكتب الدراسية.

كما بدأ العسكريون الروس في العمل على ضمان أمن المدارس المحلية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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