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لحظة إسقاط النصب التذكاري للمحاربين السوفيت في ريغا

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تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة إسقاط النصب التذكاري للمحاربين السوفيت في الحرب العالمية الثانية في عاصمة لاتفيا ريغا.

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