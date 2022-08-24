لحظة إسقاط النصب التذكاري للمحاربين السوفيت في ريغا

تاريخ النشر:24.08.2022 | 17:17 GMT | فيديوهات
تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة إسقاط النصب التذكاري للمحاربين السوفيت في الحرب العالمية الثانية في عاصمة لاتفيا ريغا.
رد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، عمرو طلعت، على أزمة فودافون مع عملاء خدمة فودافون كاش، وتعطل النظام، وضياع أموال العملاء، وسحب أرصدة عملاء من محفظة فودافون كاش.
انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي مقتطفات من كتاب مذكرات جاريد كوشنر "Breaking History"، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصهره، حول السعودية وزيارة ترامب آنذاك للمملكة.
أفادت قناة I24 نقلا عن مصادر إسرائيلية مطلعة بأن تل أبيب لا تستبعد مواجهة عسكرية مع "حزب الله" اللبناني خلال الفترة المقبلة، وتتحسب لإمكانية استهدافها بمسيرات من اليمن.
هدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا ستتصرف "بأي وسيلة" لفرض سيطرتها على شبه جزيرة القرم الروسية "من تلقاء نفسها دون التشاور مع دولة أخرى".
شن الجيش الأمريكي، بتوجيه من الرئيس جو بايدن، ضربات على دير الزور السورية، زُعم أنها استهدفت مرافق تستخدمها الجماعات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، بحسب الدفاع الأمريكية.
كشفت مصادر أن قيمة القرض الذي ستحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي يبلغ 3 مليارات دولار، لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.
أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، المرشحة لمنصب رئيسة الوزراء، ليز تراس، أنها ستكون على استعداد لاستخدام السلاح النووي في حال الضرورة إذا أصبحت رئيسة للوزراء.
أعلنت وزارة التعليم السعودية، عن تمكين أبناء الفئات الموجودة في المملكة بشكل غير نظامي من التعليم للعام الدراسي الجديد.
نفت وزارة القوى العاملة في مصر، اليوم الثلاثاء، ما يتردد بشأن الاستغناء عن العمالة المصرية في الكويت، عقب قرار خطة بـ"تكويت" العديد من الوظائف في بعض الجهات الحكومية الكويتية.
دارت اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين وجنود إسرائيليين في مخيم جنين بالضفة الغربية بعد اقتحام قوات إسرائيلية للمخيم، حسبما أفادت مصادر محلية فلسطينية وأخرى إعلامية إسرائيلية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن أكثر من 600 جندي أوكراني قتلوا خلال تنفيذهم هجوما في اتجاه دونيتسك.
سحب البنك المركزي المصري أمس الثلاثاء 100 مليار جنيه، ما يعادل 5.2 مليار دولار من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد خلال العطاء الأسبوعي.
أعلنت وزارة الدفاع في إثيوبيا، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة مجهولة اخترقت أجواء البلاد عبر السودان، وكانت تحمل أسلحة لجبهة تيغراي.
أبرز مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، صورة لموقع أوكراني يتباهى باغتيال كييف للصحفية الروسية، داريا دوغينا، حيث وسم على الصورة "تمت تصفيتها".
قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن موسكو تتوقع من سلطات جمهورية التشيك، تقييم كلام وزيرة دفاعها يانا تشيرنوخوفا، بسبب مؤشرات دعمها للهجمات الإرهابية.
علّق مندوب روسيا بالأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، على قول نائبة الأمين العام للمنظمة الأممية، روزماري دي كارلو، إن الكهرباء المنتجة بمحطة زابوروجيه النووية تعود ملكيتها لأوكرانيا.
وصل لاعبو الزمالك إلى ملعب القاهرة الدولي، الذي سيحتضن في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، مباراة الفريق ضد الاتحاد السكندري في الجولة الـ32 من الدوري المصري، وهم يرتدون قفازات الملاكمة.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم أكبر حزمة "مساعدات عسكرية " إلى أوكرانيا قيمتها تقترب من 3 مليارات دولار.
أعلن الجيش اللبناني أن اشتباكات بين أفراده وتجار مخدرات أدت إلى عدد من الجرحى بين الطرفين.
قال فلاديميرروغوف، عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه إنه تم اغتيال، إيفان سوشكو، رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمدينة ميخائيلوفكا بانفجارلغم مزروع بسيارته.
أعلن الدكتور ميخائيل كوتوشوف، أخصائي علم السموم، أن المكسرات ضرورية في النظام الغذائي، وأن اللوز والكاجو يحميان القلب والغدة الدرقية ومنظومة المناعة.
قال رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية في مصر، حسن فوزي، أن هناك نقصا فى المخزون من البن، وهذا نتيجة حدوث صقيع فى البرازيل، أتلف أكثر من 25% من المحصول.
أثارت صورة نشرتها مستوطنة إسرائيلية بملابس "خليعة" في باحات المسجد الأقصى بالقدس، غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين.
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شعبه للاستعداد من أجل بذل جهد أكبر والتضحية، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تحولا كبيرا واضطرابا مع نهاية الوفرة.
أعلنت طهران أنها تلقت رد الحكومة الأمريكية "على آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحل القضايا المتبقية في مفاوضات رفع العقوبات، عبر المنسق الأوروبي للمحادثات عصر اليوم".
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن كييف ليست مستعدة لوقف إطلاق النار، ولا تخطط لتسوية الوضع من أجل "تهدئة روسيا".
أقر باول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بالذنب في جنحة القيادة تحت تأثير الكحول، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 أيام وثلاث سنوات من المراقبة.
أفاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بأن قرار تخفيف وتيرة الهجوم خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هو "قرار واع" ولتفادي وقوع الخسائر في صفوف المدنيين.
عاقبت السلطات الصينية 27 شخصا بعد أن تسببت الرسوم التوضيحية الموجودة في كتب مدرسية في مادة الرياضيات، يتم تدريسها منذ ما يقرب من عقد، في إثارة الجدل.
أسقطت قوات الجيش الوطني الليبي في وقت سابق من هذا الأسبوع طائرة بدون طيار، يعتقد أنها تابعة لإحدى دول حلف الناتو وكانت في مهمة تجسس بالمنطقة.
مرت 6 أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
أعلنت شعبة السيارات في مصر، سبب تأخر طرح سيارات موديلات 2023 في البلاد، وقالت إنه يعود إلى الأزمات الاقتصادية المتتالية التي طرأت على سوق السيارات، سواء داخليا أو خارجيا.
انتقد قراء مجلة "شبيغل" الألمانية دعوة رئيسة لجنة الدفاع في البوندستاغ ماري أغنيس ستراك زيمرمان لتقديم تضحيات من أجل محاربة روسيا ومساعدة كييف.
أفلت الدبلوماسي في الأمم المتحدة، تشارلز أوليها (46 عاما) من تهمة اغتصاب في مدينة نيويورك الأمريكية، بسبب تمتعه بالحصانة الدبلوماسية.
أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم الثلاثاء، عن إعلان حالة الإنذار القصوى لجميع القطاعات العسكرية في العاصمة العراقية بغداد. فيما نفى قائد شرطة بغداد هذه الأنباء.
أصدر مسؤول العلاقات العربية والدولية في "حزب الله" اللبناني، عمار الموسوي، بيانا، دان فيه اغتيال الصحفية الروسية، داريا دوغينا، ابنة المفكر والفيلسوف الروسي، ألكسندر دوغين.
اضطرت رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين، للاعتذار، بعد تسريب صورة فاضحة لها خلال حفل خاص داخل السكن الرسمي لرئيسة الوزراء، وهو منزل حكومي ممول من الضرائب.
أفسد الاتحاد السكندري إلى حد ما ليلة تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري للموسم الحالي 2021-2022 بعد هز شباكه بهدف عالمي وذلك في مباراة الفريقين اليوم لحساب الجولة الـ32 من المسابقة.
علق الضابط والمحلل العسكري الإسرائيلي، إيغال ليفين، في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية، حول سبب امتناع إسرائيل عن بيع نظام "القبة الحديدية" للدفاع الصاروخي إلى أوكرانيا.
قتل 3 أشخاص وأصيب 10، جراء قصف نفذته مسيرة للجيش التركي في بلدة تل رفعت بريف حلب الشمالي السوري، وفق ما أفاد التلفزيون السوري.
أعربت والدة ناتاليا فوفك، المشتبه بها في قتل الصحفية الروسية، داريا دوغينا، عن صدمتها مما جرى، ولمقتل الشابة "دوغينا" كاشفة عن الكثير من المعلومات عن ابنتها.
اقتبس المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، مقولة قائد الثورة البلشفية فلاديمير لينين، ليصف بسخرية الديمقراطية في الدول الغربية.
أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، توقيع اتفاقية رعاية جديدة مع شركة "روشن" المطور العقاري الوطني، وإحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية المرشحة لمنصب رئيس الوزراء ليز تراس بشأن استعدادها لاستخدام السلاح النووي.
سربت وسائل إعلام إسبانية وبريطانية، اسم الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا للموسم المنصرم، وكذلك التشكيلة المثالية لموسم 2021-2022.
قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا وزعت في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، أدلة مصورة على قصف الجيش الأوكراني محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
أكد الحرس الثوري الإيراني أن بلاده "لا تملك سلاحا نوويا"، محذرا من أن "صواريخه و رؤوسها الحربية تكفي لحرث اسرائيل".
خلال 24 ساعة من ارتكاب جريمة قتل الصحفية داريا دوغينا، تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي من كشف المتورطين في هذه الجريمة. فمن يقف وراء الجريمة؟
كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول فقدان أوكرانيا أهم طياريها ومعظم أسطولها الحربي الجوي في مواجهة القوات الروسية.
عمليا لا يمكن الاختباء في فصل الصيف من البعوض بسهولة وخاصة عند قضاء الوقت في الطبيعة.
أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده من الممكن أن تجري مناورات عسكرية مشتركة مع مصر، في حال تقدمت العلاقات بين البلدين ووصلت إلى "مستوى معين".
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على رد فعل وزارة الخارجية الأمريكية على الأدلة التي قدمتها روسيا بشأن الأثر الأوكراني في مقتل داريا دوغينا.
علق نائب رئيس البيت المصري لشؤون المبادرات بالكويت، مرقص سعد خليل، على القرار الذي أصدرته الكويت بشان توطين الوظائف الحكومية.
وصف الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، اليوم الثلاثاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه "باني مصر الحديثة".
تأكد استمرار غياب لاعب خط الوسط الغيني الدولي نابي كيتا عن صفوف ليفربول لفترة أطول بسبب تعرضه لإصابة جديدة.
تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
أفادت منظمات حقوقية بأن السلطات السعودية أطلقت سراح الشاعر الفلسطيني، أشرف فياض، الذي سجن 8 سنوات، لإدانته "بالردة".
تطرق نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عبر برنامج "نيوز ميكر" عن سير العلاقات الروسية الأمريكية في ظل الأزمة الأوكرانية ودعوة بايدن للتفاوض بملف الحد من الأسلحة الاستراتيجية.
منذ استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي في أكتوبر الماضي، والجميع يسأل متى سيبرم الفريق أولى صفقاته الضخمة؟.
أوقفت السلطات الجزائرية رئيس وزراء سابق في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ما يجعله ثالث رئيس حكومة سابق يواجه السجن بتهمة الفساد.
قال النائب في البرلمان الأوكراني، مكسيم بوزانسكي، إنه كان على ألمانيا مصارحة أوكرانيا بأن الناتو لن يقبلها خلال الـ30 عاما القادمة، بدلا من مناقشة هذا الأمر مع الرئيس الروسي.
وجد المستشار الألماني، أولاف شولتس، نفسه فجأة محاطا بنساء عاريات الصدر خلال حدث صحفي، كجزء من احتجاج يدعو إلى فرض حظر على استيراد ألمانيا للغاز الروسي.
أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن نظام كييف أثبت طبيعته الإجرامية بقصفه للمدنيين في دونباس.
قال رئيس قطاع الشؤون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، أيمن عصام، إن خدمة فودافون كاش تعرضت لعطل خارج عن إرادة الشركة، ولكن فريق عمل فودافون استعاد الخدمة بكامل كفاءتها.
أعلنت وزارة الدفاع النرويجية اليوم الأربعاء أن النرويج اتفقت مع بريطانيا على تزويد أوكرانيا مجانا بطائرات "Black Hornet" الصغيرة بدون طيار، وتقدر قيمتها بـأكثر من 9 ملايين دولار.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن علاقات بلاده بإسرائيل "لن تقلل من دعمها للقضية الفلسطينية"، وأكد رفض تركيا "لأي تغيير في وضع القدس والمسجد الأقصى".
يكثر الحديث هذه الأيام عن سعي لإعادة فتح قنوات التواصل الديبلوماسي بين أنقرة ودمشق. لا تخفي روسيا أنها تعمل على هذا الخط وعلى أعلى المستويات
توعدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بنزع السرية عن المعلومات الاستخباراتية حول روسيا إذا تم انتخابها رئيسة للوزراء.
أظهرت لقطات فيديو احتفالات جماهير نادي الزمالك المصري بالفوز ببطولة الدوري حيث تجمع عدد كبير منهم أمام مقر النادي، للاحتفال عقب انتهاء مباراة الاتحاد السكندري.
صرّح وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بأن دولا توجد في الغرب وفي حلف شمال الأطلسي لا تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وقامت بتخريب "صفقة المواد الغذائية".
أعلن الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي، أن من يريد التخلص من العطش وتحسين حالته الصحية، عليه شرب نوع من الشاي الصحي واللذيذ.
أعلن وزير الإنتاج الحربي المصري، محمد صلاح الدين، العمل على إنتاج سيارة كهربائية مصرية تنافس السيارات العالمية جودة وسعرا.
أفاد والد ناتاليا فوفك، المشتبه في قتلها الصحفية الروسية داريا دوغينا، أن ابنته خدمت في القوات المسلحة الأوكرانية، ولكن ليس في كتيبة آزوف، التشكيل المسلح المتطرف والمحظور في روسيا.
أعلنت الدكتورة تاتيانا فيليبوفا، أخصائية الغدد الصماء والتغذية الروسية، أن لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم يجب إجراء تعديلات في النظام الغذائي المتبع.
دعت وزارة الخارجية والسفارة الأمريكية في كييف المواطنين الأمريكيين الذين ما زالوا في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد على الفور.
انكمش اقتصاد المملكة المتحدة خلال 2020 بأكبر وتيرة منذ أكثر من 3 قرون، بحسب مراجعة للبيانات الصادرة عن العام الأول لانتشار وباء كورونا، والتي تقيس تأثير الجائحة على الاقتصاد.
كشفت SAICالصينية عن سيارة Roewe- RX9 الجديدة التي حصلت على تقنيات لم تشهدها مركبات الكروس أوفر العائلية الكبيرة.
بكلمات مؤثرة، تحدث المفكر الروسي، ألكسندر دوغين، في مراسم وداع ابنته، داريا دوغنا، التي قتلت في تفجير سيارتها، مشيرا إلى أن أول كلمة نطقت بها داريا كانت "روسيا".
نشر خفر السواحل الإيطالي لقطات تظهر غرق يخت فاخر بطول 40 مترًا في البحر الأيوني قبالة ساحل إيطاليا الجنوبي
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، وفاة أحد طياريها في ولاية ألباما الأمريكية خلال اشتراكه بدورة تدريبية هناك.
أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن أول طائرة إسرائيلية تجارية عبرت المجال الجوي السعودي إلى وجهة خارج دول الخليج لأول مرة ليل الاثنين-الثلاثاء.
شهدت مباراة الجزائر وفلسطين موقفا لافتا من مدرب المنتخب الجزائري رزقي رمان تجاه لاعب فلسطيني بعد نهاية اللقاء بفوز كبير للجزائر في افتتاح بطولة العرب للناشئين وبنتيجة 5-0.
قال رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، أحمد العطار، إن الصادرات الزراعية للمملكة العربية السعودية تسير بشكل منتظم بعد تطبيق الاشتراطات الخاصة.
قال رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الأدارية السابق اللواء أحمد زكي عابدين، إنه تولي العمل على مدار 5 سنوات ولكن تقدم باستقالته اليوم نظرا لظروفه الصحية وتقدمه في السن.
رفضت بولندا إمداد مصفاة في مدينة شويدت الألمانية بالنفط الخام لتعويض موارد الطاقة الروسية المستوردة عبر خط أنابيب دروجبا. ذكرت ذلك صحيفة فاينانشيال تايمز نقلا عن موظف في الشركة.
تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في"نيزافيسيمايا غازيتا" حول قرار دمشق تبادل السفراء مع جمهوريتي دونباس، وعدم استبعاد مشاركتها في محكمة دونيتسك.
دعا إيفاز عمروف، رئيس الحكم الذاتي الإقليمي القومي والثقافي لتتار القرم، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى أن يكون أكثر حكمة وليونة في تناول قضية شبه جزيرة القرم في تصريحاته.
قال موظفو فندق "Ibis Wien Hauptbahnhof" بفيينا لوكالة نوفوستي إن امرأة بدت وكأنها ناتاليا فوفك، المشتبه بها بمقتل الصحفية الروسية، داريا دوغينا ، حيث قضت الليلة في الفندق.
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن تصريحات سفير أوكرانيا لدى كازاخستان بيوتر فروبليوفسكي، تثبت مرة أخرى الطبيعة الإرهابية والمعادية للإنسانية في كييف.
أكد أمين عام حلف الناتو ينيس ستولتنبرغ أن الغرب سيدفع ثمن مساعدته لكييف، إلا أنه شدد على ضرورة استمرار هذه المساعدة "رغم أنها مهمة ليست سهلة".
قرر المساعد الشخصي للرئيس الأمريكي جو بايدن، الاستقالة من منصبه، بعد أكثر من ثلاث سنوات من العمل في البيت الأبيض.
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن بعثة الوكالة الدولية للطاقة، لم تصل بعد إلى محطة زابوروجيه النووية، بسبب "الألعاب القذرة" للأمانة العامة للأمم المتحدة.
قالت وزارة الدفاع الروسية، إن السفينة الصاروخية الصغيرة "ميتيشي" التابعة لأسطول البلطيق، أجرت تدريبات قتالية بصواريخ "كاليبر" من البحر الأبيض.
تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول اضطرار الولايات المتحدة إلى تطوير البنية التحتية للغاز على وجه السرعة.
أثار جيرارد بيكيه النجم الإسباني قلب دفاع برشلونة، ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره لأول مرة مع صديقته الجديدة، كلارا شيا مارتي، التي تصغره بـ12 عاما.
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، صرف مكافآت مالية ضخمة للاعبي الفريق بعد حصول النادي على لقب الدوري المصري، عقب خسارة بيراميدز أمام فيوتشر بهدف مقابل لا شيء.
اعترض مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، فاسيلي نيبينزيا، على مشاركة فلاديمير زيلينسكي، افتراضيا في اجتماع مجلس الأمن الدولي، طالبا أن تكون مشاركته وجها لوجه.
كشفت بيانات حديثة صدرت عن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين في الخارج ارتفعت خلال العام المالي 2021/ 2022.
تم رصد زوجا من اللصوص وهما يهاجمان رجلا وامرأة، في محاولة لسرقة ساعة يد، في منطقة نايتسبريدج وتشيلسي بوسط لندن وفي وضح النهار.
تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول أهم الدروس المستفادة من العمليات القتالية التي يخوضها الجيش الروسي في أوكرانيا.
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