راجمات الصواريخ "غراد" تدمر مواقع القوات المسلحة الأوكرانية (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأنظمة راجمات الصواريخ "غراد" ذات الصواريخ المتعددة، والتابعة للمنطقة العسكرية الغربية، أثناء قيامها بعملية تدمير لمواقع القوات المسلحة الأوكرانية.

وفي الفيديو يبدو كيف تتلقى تلك الأطقم بياناتها من طواقم استطلاع المدفعية ومن المسيرات المتقدمة، ثم تتخذ مواقعها لإطلاق النيران، وتطلق النار على المواقع المحددة للعدو. وبمجرد إطلاق الضربات، تترك أطقم الراجمات مواقع إطلاق النيران، حتى يتم إعادة تحميل قذائف "غراد" في مناطق احتياطية، ثم يتم الانتقال إلى مواقع إطلاق نيران جديدة، لضرب أهداف يتم تحديثها باستمرار.

إقرأ المزيد

وتغطي صواريخ "غراد" عدة أهداف في وقت واحد، حيث تستغرق العمليات الحسابية 2-3 دقائق، وتنقل الاستخبارات إحداثيات الأهداف الجديدة في مواقع العدو، وتختلف الصواريخ بحسب المهام، لن أي ذخيرة تزن تقريبا حوالي 60 كلغم، ويتم تمويه منطقة التحميل بعناية، للحفاظ على سلامة الطاقم، ويتم نقلها بانتظام من مكان لآخر.

ويلعب الهدف الدقيق الدور الأكثر أهمية في عملية إطلاق النيران، حيث يتم مساعدة المدفعية في المنطقة العسكرية الغربية بواسطة طواقم من المسيرات، وترسل البيانات التي يتم جمعها على الفور إلى المقر الميداني، وقادة بطاريات المدفعية الصاروخية.

المصدر: RT