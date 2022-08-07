آثار القصف الليلي للقوات الأوكرانية استهدف محطة زابوروجيه الذرية

تظهر لقطات آثار القصف الأوكراني لمحطة زابوروجيه الذرية ليلة السبت الأحد.

وأعلنت سلطات مدينة إينيرغودار الواقعة في منطقة زابوروجيه أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية شنت غارات باستخدام صواريخ إعصار عيار 220 ملم، مشيرة إلى أن منطقة التخزين الجاف للوقود النووي المستهلك ومركز التحكم الآلي لحالة الإشعاع وقع في منطقة القصف.

وسقط شظايا ومحرك صاروخي على مسافة تقل عن 400 متر من وحدة الطاقة العاملة بالمحطة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد حذرت من قصف القوات الأوكرانية لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه مشيرة إلى أنه في حال وقوع حادث، ستحدث كارثة تتجاوز عواقبها حوادث محطات الطاقة النووية في تشيرنوبيل وفوكوشيما.

المصدر: وكالات