القوات الروسية تدرب "النمور" السورية

قام أكثر من مائة جندي مظلي من فرقة قوات "النمور" الخاصة بأول قفزة لهم تحت قيادة القوات الروسية في سوريا.

وقبل ذلك خضعت القوات السورية لتدريب شامل وفقا للمعايير الروسية، حيث تم بناء مجمع حديث محمول جوا ومزود بجميع أجهزة المحاكاة اللازمة خصيصا لهذه التدريبات.

وتزود وحدة قسم "النمور" الآن بنسبة 100 ٪ بأنظمة مظلات روسية الصنع التي تسمح بأداء أي مهمة قتالية. وفي المراحل التالية سوف يقفز المظليون مزودون بمعدات قتالية كاملة وفي الظروف الليلية وكذلك على سطح الماء.

المصدر: RT