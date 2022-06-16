بالفيديو.. أداء مدافع "مستا-اس" الروسية أثناء العملية العسكرية في أوكرانيا
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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو جديدا يظهر أداء مدافع "مستا-اس" ذاتية الحركة أثناء تنفيذ مهماتها في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية
الخارجية الروسية: سحب قوات حفظ السلام الروسية من ترانسنستريا سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع
ترى موسكو ان سحب قوات حفظ السلام الروسية من منطقة ترانسنستريا ( بريدنيستروفيه ) سيؤدى الى مواجهة مباشرة بين طرفي النزاع وسيسفرعن اندلاع اشتباكات مسلحة جديدة في المنطقة. اعلن ذلك اندريه نيستيرينكو الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في مؤتمر صحفي عقد بموسكو يوم 29 اكتوبر/تشرين الاول .