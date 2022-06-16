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بالفيديو.. أداء مدافع "مستا-اس" الروسية أثناء العملية العسكرية في أوكرانيا

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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو جديدا يظهر أداء مدافع "مستا-اس" ذاتية الحركة أثناء تنفيذ مهماتها في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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