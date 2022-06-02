صراع عنيف بين أسترالي وكنغر تحرش بكلابه!

صارع رجل أسترالي يدعى كليف ديس مع كنغر كبير جدا لأكثر من 6 دقائق، بعد أن هاجم الحيوان كلابه، في مشهد طريف لا يخلو من الخطورة.

وتصرف الكنغر بعدوانية عندما شاهد كلاب كليف ديس، الذي حاول دفع الحيوان بعيدا بعصا، الأمر الذي زاد الطين بلة. فقام بلكم الرجل الأسترالي عدة مرات وعضه أيضا في إصبعه.

وتمكن ديس في النهاية أن يدفع الحيوان نحو الأرض. ويظهر مقطع فيديو الكنغر وهو يقف مجددا ليضرب ديس مرة أخرى. ومع ذلك، بعد حوالي 6 دقائق، استسلم وغادر.

وكثيرا ما تقع مثل هذه الحوادث التي يتورط فيها حيوان الكنغر مع الناس في أستراليا. وخلال العام الجاري، أصيب لاعب غولف بجروح بسبب كنغر أثناء إحدى المباريات، وأسقط كنغر مراهقا من دراجته البخارية، كما أصيب أحد السكان بجروح خطيرة بعد أن اقتحم كنغر منزله.

المصدر: "sudinfo"