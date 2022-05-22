الدفاع الروسية تعرض لقطات من الطلعات القتالية لمروحيات "كا-52"

نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات للطلعات القتالية للمروحيات الضاربة من طراز "كا-52"، خلال تنفيذ مهامها ضمن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا

وخلال إحدى الطلعات، تم اكتشاف معدات عسكرية ومواقع مموهة لوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية.

وعلى الفور، قامت المروحيات القتالية الروسية، بتدمير القافلة العسكرية والمواقع الأوكرانية، بضربات جوية باستخدام صواريخ طائرات غير موجهة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية