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مباشر..انطلاق موكب تشييع الصحفية شيرين أبو عاقلة من كنيسة الروم الكاثوليك في القدس إلى مثواها الأخير

من قمرة قيادة مروحية "التمساح" الروسية أثناء تنفيذها المهام القتالية

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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق الأعمال القتالية للمروحيات الهجومية من طراز كا-52 (التمساح) أثناء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن خلال طلعتها القتالية دمرت مروحية "كا-52" مراكز القيادة والعربات المدرعة التابعة للقوات الأوكرانية.

ومن أهم مهمات مروحيت "كا-52" تدمير المركبات المدرعة والبنية التحتية للقوات الأوكرانية ونقل القوات والبضائع العسكرية فضلا عن الدعم الجوي للقوات الروسية.

وتنفذ طلعات المروحيات الاستطلاعية والهجومية على ارتفاعات منخفضة للغاية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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