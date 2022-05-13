من قمرة قيادة مروحية "التمساح" الروسية أثناء تنفيذها المهام القتالية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق الأعمال القتالية للمروحيات الهجومية من طراز كا-52 (التمساح) أثناء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وأضافت الوزارة أن خلال طلعتها القتالية دمرت مروحية "كا-52" مراكز القيادة والعربات المدرعة التابعة للقوات الأوكرانية.
ومن أهم مهمات مروحيت "كا-52" تدمير المركبات المدرعة والبنية التحتية للقوات الأوكرانية ونقل القوات والبضائع العسكرية فضلا عن الدعم الجوي للقوات الروسية.
وتنفذ طلعات المروحيات الاستطلاعية والهجومية على ارتفاعات منخفضة للغاية.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية