شاهد.. حرف "V" يظهر في سماء إدلب دعما للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

قام المدفعيون السوريون بدعم العسكريين الروس الذين يشاركون الآن في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا حيث أطلقوا طلقات مقذوفات ضوئية من مدافع هاوتزر لتشكل حرف "V" في سماء إدلب.

وكتب حرفا "Z" و"V" على المعدات العسكرية الروسية المشاركة في العملية، حيث أوضحت وزارة الدفاع الروسية معنى هذين الحرفين، مشيرة إلى أن حرف "Z" يعني "من أجل النصر"، فيما يعني حرف "V " "المهمة ستنفذ، والقوة في الحق".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية