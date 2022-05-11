محيط يبتلع منزلا قرب الشاطئ في الولايات المتحدة
المصدر: abc news
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نشرت شبكة "ABC NEWS" الإخبارية الأمريكية، فيديو يوثق لحظة ابتلاع المحيط لأحد المنازل في ولاية كارولينا الشمالية.
A beach house collapsed into the surf along the North Carolina coast, one of two homes to fall into the ocean Tuesday in the Outer Banks community of Rodanthe, officials say.— ABC News (@ABC) May 11, 2022
No injuries were reported. https://t.co/5sGfouN2slpic.twitter.com/d8xf4GZlKD
وأظهر الفيديو، انهيار منزل على الشاطئ بسبب الأمواج على طول ساحل نورث كارولينا، وهو واحد من منزلين سقطوا في المحيط، في مجتمع أوتر بانكس في رودانثي.
المصدر: ABC news