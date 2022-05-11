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محيط يبتلع منزلا قرب الشاطئ في الولايات المتحدة

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محيط يبتلع منزلا قرب الشاطئ في الولايات المتحدة
المصدر: abc news
الصورة ملتقطة من الفيديو
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نشرت شبكة "ABC NEWS" الإخبارية الأمريكية، فيديو يوثق لحظة ابتلاع المحيط لأحد المنازل في ولاية كارولينا الشمالية.

وأظهر الفيديو، انهيار منزل على الشاطئ بسبب الأمواج على طول ساحل نورث كارولينا، وهو واحد من منزلين سقطوا في المحيط، في مجتمع أوتر بانكس في رودانثي.

المصدر: ABC news

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