محيط يبتلع منزلا قرب الشاطئ في الولايات المتحدة

نشرت شبكة "ABC NEWS" الإخبارية الأمريكية، فيديو يوثق لحظة ابتلاع المحيط لأحد المنازل في ولاية كارولينا الشمالية.

A beach house collapsed into the surf along the North Carolina coast, one of two homes to fall into the ocean Tuesday in the Outer Banks community of Rodanthe, officials say.



No injuries were reported. https://t.co/5sGfouN2slpic.twitter.com/d8xf4GZlKD — ABC News (@ABC) May 11, 2022

وأظهر الفيديو، انهيار منزل على الشاطئ بسبب الأمواج على طول ساحل نورث كارولينا، وهو واحد من منزلين سقطوا في المحيط، في مجتمع أوتر بانكس في رودانثي.

المصدر: ABC news