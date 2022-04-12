 
مباشر

فيضانات غير مسبوقة وانزلاقات ترابية تضرب جنوب إفريقيا

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ssuz

تسببت الفيضانات غير المسبوقة في منطقة ديربان بجنوب إفريقيا بمصرع 45 شخصا على الأقل وإلحاق أضرار بالميناء والطرق السريعة الرئيسية والمناطق المحيطة بها.

وغمر ميناء ديربان، وهو أكبر محطة شحن وأكثر ازدحاما في إفريقيا، بمياه الفيضانات التي سحبت معها حاويات الشحن بعيدا عنه.

وتراكمت أكوام الحطام وأغصان الأشجار والعبوات البلاستيكية على شواطئ ديربان، كما أدت الأمطار الغزيرة إلى انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق الكثير من الطرقات وكذلك انقطاعات في إمدادات المياه.

المصدر: وكالات

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا