فيضانات غير مسبوقة وانزلاقات ترابية تضرب جنوب إفريقيا

تسببت الفيضانات غير المسبوقة في منطقة ديربان بجنوب إفريقيا بمصرع 45 شخصا على الأقل وإلحاق أضرار بالميناء والطرق السريعة الرئيسية والمناطق المحيطة بها.

وغمر ميناء ديربان، وهو أكبر محطة شحن وأكثر ازدحاما في إفريقيا، بمياه الفيضانات التي سحبت معها حاويات الشحن بعيدا عنه.

وتراكمت أكوام الحطام وأغصان الأشجار والعبوات البلاستيكية على شواطئ ديربان، كما أدت الأمطار الغزيرة إلى انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق الكثير من الطرقات وكذلك انقطاعات في إمدادات المياه.

المصدر: وكالات