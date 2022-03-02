وصول حاملة طائرات فرنسية إلى قبرص
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رست حاملة "شارل ديغول" الفرنسية العاملة بالطاقة النووية في ميناء ليماسول بقبرص، في إطار مناوبة في شرق المتوسط ستستمر شهرين.
المصدر: AP
رست حاملة "شارل ديغول" الفرنسية العاملة بالطاقة النووية في ميناء ليماسول بقبرص، في إطار مناوبة في شرق المتوسط ستستمر شهرين.
المصدر: AP
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