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وصول حاملة طائرات فرنسية إلى قبرص

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رست حاملة "شارل ديغول" الفرنسية العاملة بالطاقة النووية في ميناء ليماسول بقبرص، في إطار مناوبة في شرق المتوسط ستستمر شهرين.

المصدر: AP

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