بالفيديو.. افتتاح "متحف المستقبل" في دبي أمام الزوار
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نشرت وكالة "رابتلي" لقطات من مراسم افتتاح "متحف المستقبل" في مدينة دبي الإماراتية الثلاثاء 22 فبراير.
يحتوي المتحف على ثلاثة أجزاء رئيسية تتكون من تل أخضر، وتمثال كبير على شكل دائرة مع كتابات بالخط العربي، ومنطقة عرض خارجية للأفكار والخدمات والمنتجات المبتكرة والمستقبلية.
المصدر: رابتلي
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