بالفيديو.. افتتاح "متحف المستقبل" في دبي أمام الزوار

نشرت وكالة "رابتلي" لقطات من مراسم افتتاح "متحف المستقبل" في مدينة دبي الإماراتية الثلاثاء 22 فبراير.

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يحتوي المتحف على ثلاثة أجزاء رئيسية تتكون من تل أخضر، وتمثال كبير على شكل دائرة مع كتابات بالخط العربي، ومنطقة عرض خارجية للأفكار والخدمات والمنتجات المبتكرة والمستقبلية.

المصدر: رابتلي