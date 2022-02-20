افتتاح أكبر سفاري بالعالم خارج أفريقيا

افتتح سفاري الشارقة، أكبر سفاري بالعالم خارج أفريقيا، أبوابه أمام الزوار، ليقدم لهم تجربة فريدة تحاكي واقع بيئة القارة السمراء.

ويوفر سفاري الشارقة لزواره تجربة متكاملة لاكتشاف أفريقيا وجزرها، حيث يضم 12 بيئة مختلفة، ويمتد على مساحة تبلغ 8 كيلومترات مربعة.

ويضم السفاري أكثر من 50 ألف حيوان لأكثر من 120 نوعا من الحيوانات التي تعيش في أفريقيا، ويعتبر وحيد القرن الأسود من أهم وأندر الحيوانات في السفاري. كما تمت زراعة أكثر من 100 ألف شجرة سمر أفريقي في سفاري الشارقة، وتتنوع النباتات ما بين الأنواع المحلية والأفريقية.

المصدر: رابتلي