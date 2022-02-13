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بحضور الزعيم كيم جونغ أون.. انفجارات ضخمة ترافق مراسم إطلاق مشروع سكني جديد في بيونغ يانغ

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حضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مراسم وضع حجر الأساس لمشروع بناء عملاق جديد في بيونغ يانغ السبت 12 فبراير.

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وقال الزعيم الكوري الشمالي في خطاب ألقاه أثناء مراسم إطلاق المشروع إن الهدف هو بناء 10 آلاف منزل آخر في إحدى ضواحي العاصمة، "على الرغم من أن الظروف الحالية أكثر صعوبة من أي وقت مضى". وأظهر فيديو أن انفجارات موجهة هزت المنطقة بعد خطاب كيم، إيذانا ببدء المشروع.

يذكر أن مشروع البناء، في منطقة هواسونغ في ضاحية ريونغسونغ في بيونغ يانغ، هو الثاني في غضون العامين الأخيرين.

المصدر: أ.ب.

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