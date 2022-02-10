وزيرة الخارجية البريطانية تضع إكليل الزهور على ضريح الجندي المجهول في موسكو

شاركت وزيرة الخارجية البريطانية إليزابيث ترأس اليوم الخميس وضع إكليل الزهور على ضريح الجندي المجهول عند سور الكرملين في موسكو.

يذكر أن الوزيرة البريطانية تقوم بزيارة رسمية إلى موسكو لإجراء محادثات مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف.

المصدر: RT