لحظة تفجير جسر بطول 500 متر في ألمانيا

فجرت السلطات الألمانية جسر "أوتوبان" البالغ طوله 485 مترا وارتفاعه 70 مترا بالقرب من ويلنسدورف بغرب ألمانيا اليوم الأحد.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها نسف جسر لطريق سريع بهذا الارتفاع، حيت استخدمت السلطات المحلية 120 كغ من المتفجرات لتفجير الهيكلية التي تم بناؤها منذ 55 عاما.

المصدر: AP