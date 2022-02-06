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مقاتلات أمريكية تصل إلى إستونيا

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عززت القوات الجوية الأمريكية والبلجيكية وجودها في دول البلطيق بإرسال مقاتلاتها إلى أستونيا في بداية الأسبوع الجاري.

وتظهر لقطات مقاتلات من طراز F-15E Strike Eagle التابعة للقوات الجوية الأمريكية ومقاتلات F-16 للقوات البلجيكية تنتشر في قاعدة أماري الجوية بإستونيا.

وأصدر حلف الناتو بيانا صحفيا يوم الجمعة قال فيه إن الولايات المتحدة أرسلت 6 طائرات مقاتلة إلى دول البلطيق كجزء من مهمتها للقيام بدورية جوية فوق المنطقة.

المصدر: AP

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