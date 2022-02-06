نافورة ماء "تنبع" من الأرض في مدينة أمريكية
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أظهر فيديو التلفزيون الأمريكي نافورة ماء ظهرت فجأة في أحد شوارع مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية يوم الأربعاء.
وحاول عمال المرافق إيقاف نافورة الماء في حين لم يعلن حتى الآن عن أسباب الحادثة.
وتستعد ولاية تكساس لتدهور الطقس ودرجات الحرارة الباردة وتساقط الجليد والثلج الكثيف في الأيام المقبلة.
المصدر: AP
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