القوات الروسية والبيلاروسية تتدرب على التنسيق في القتال

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن وحدات الجيش الروسي التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية بدأت التدريبات المشتركة مع قوات بيلاروس في ساحات التدريب البيلاروسية.

وبحسب الوزارة فإن الجنود الروس و البيلاروس تدربوا على تقنيات وأساليب مختلفة للعمليات العسكرية التي تضمنت تدريبات دفاعية ومكافحة جماعات مسلحة غير الشرعية.

وشارك في التدريبات وحدات البنادق والدبابات وعربات المشاة القتالية والوحدات المدفعية بالإضافة إلى فرق أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات.

المصدر: رابتلي