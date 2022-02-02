القوات الروسية والبيلاروسية تتدرب على التنسيق في القتال
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sb4g
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن وحدات الجيش الروسي التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية بدأت التدريبات المشتركة مع قوات بيلاروس في ساحات التدريب البيلاروسية.
وبحسب الوزارة فإن الجنود الروس و البيلاروس تدربوا على تقنيات وأساليب مختلفة للعمليات العسكرية التي تضمنت تدريبات دفاعية ومكافحة جماعات مسلحة غير الشرعية.
وشارك في التدريبات وحدات البنادق والدبابات وعربات المشاة القتالية والوحدات المدفعية بالإضافة إلى فرق أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات.
المصدر: رابتلي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.