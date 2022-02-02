روسيا ترسل 20 سفينة إلى بحري اليابان وأوخوتسك

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إبحار نحو 20 سفينة حربية تابعة لأسطول المحيط الهادئ نحو بحري اليابان وأوخوتسك لإجراء مناورات مزمعة هناك.

وتظهر لقطات مغادرة السفن للميناء في فلاديفوستوك متجهة إلى بحر اليابان للمشاركة في التدريب.

وستشارك في التدريبات طرادات غريماتشي وسوفرشيني وغرومكي وألدار تسيدينجابوف والفرقاطة مارشال شابوشنيكوف وسفينة الأدميرال بانتلييف الكبيرة المضادة للغواصات وسفينة القيادة مارشال كريلوف بالإضافة إلى سفن صاروخية صغيرة مضادة للغواصات وكاسحات ألغام وحاملات صواريخ.

المصدر: وكالات