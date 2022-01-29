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تصوير جوي لموقع انهيار جسر في الولايات المتحدة

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أظهر تصوير جوي نشرته وكالة "أسوشيتد برس" مشاهد لموقع انهيار جسر في مدينة بيتسبورغ الأمريكية قبل ساعات من وصول الرئيس الأمريكي إلى المنطقة.

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بالفيديو.. بايدن يتفقد موقع انهيار جسر في بيتسبورغ
بالفيديو.. بايدن يتفقد موقع انهيار جسر في بيتسبورغ

المصدر: أ.ب.

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