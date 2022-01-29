تصوير جوي لموقع انهيار جسر في الولايات المتحدة

أظهر تصوير جوي نشرته وكالة "أسوشيتد برس" مشاهد لموقع انهيار جسر في مدينة بيتسبورغ الأمريكية قبل ساعات من وصول الرئيس الأمريكي إلى المنطقة.

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المصدر: أ.ب.