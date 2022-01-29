تصوير جوي لموقع انهيار جسر في الولايات المتحدة

تاريخ النشر:29.01.2022 | 18:43 GMT | فيديوهات
أظهر تصوير جوي نشرته وكالة "أسوشيتد برس" مشاهد لموقع انهيار جسر في مدينة بيتسبورغ الأمريكية قبل ساعات من وصول الرئيس الأمريكي إلى المنطقة.
المصدر: أ.ب.
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