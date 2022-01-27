تصوير جوي لمعالم مدينة شحات الليبية الأثرية مغطاة بالثلوج
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أظهر تصوير جوي في شمال شرق ليبيا طرق وحقول وأحياء مدينة شحات مغطاة بالثلوج بعد سقوطها المؤخر النادر في المنطقة.
المصدر: رابتلي
أظهر تصوير جوي في شمال شرق ليبيا طرق وحقول وأحياء مدينة شحات مغطاة بالثلوج بعد سقوطها المؤخر النادر في المنطقة.
المصدر: رابتلي
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