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تصوير جوي لمعالم مدينة شحات الليبية الأثرية مغطاة بالثلوج

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أظهر تصوير جوي في شمال شرق ليبيا طرق وحقول وأحياء مدينة شحات مغطاة بالثلوج بعد سقوطها المؤخر النادر في المنطقة.

المصدر: رابتلي

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