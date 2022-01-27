بالفيديو.. فيضانات تجتاح مالاوي بعد إعصار قوي

فاض نهر شير في مالاوي بسبب إعصار "آنا" القوي الذي ضرب جزيرة مدغشقر ودول جنوب شرق إفريقيا حاملا معه الرياح العاتية والأمطار الغزيرة.

ودمرت الفيضانات العديد من المنازل في مالاوي وانقطعت الكهرباء في معظم أنحاء البلاد. وأفادت "اسوشيتد برس" بمقتل شخص واحد على الأقل وتشريد الآلاف.

المصدر: أ.ب.