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بالفيديو.. حافلات تنقل المهاجمين على سجن الصناعة بالحسكة

فيديوهات

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وثقت فيديو آرتي اليوم الاثنين نقل نحو 300 من المهاجمين على سجن الصناعة في الحسكة وسجناء أخرين إلى مكان آخر في المنطقة بثلاث حافلات.

المصدر: RT

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