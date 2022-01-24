بالفيديو.. حافلات تنقل المهاجمين على سجن الصناعة بالحسكة
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وثقت فيديو آرتي اليوم الاثنين نقل نحو 300 من المهاجمين على سجن الصناعة في الحسكة وسجناء أخرين إلى مكان آخر في المنطقة بثلاث حافلات.
المصدر: RT
وثقت فيديو آرتي اليوم الاثنين نقل نحو 300 من المهاجمين على سجن الصناعة في الحسكة وسجناء أخرين إلى مكان آخر في المنطقة بثلاث حافلات.
المصدر: RT
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