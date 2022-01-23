شاهد.. قرية إسبانية تواجه خطر انهيار صخرة عملاقة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s88x
باشرت السلطات في إسبانيا يوم الجمعة بعمليات تركيب عدة شبكات أمان لحماية منازل واقعة في إحدى القرى التي تقع تحت صخرة عملاقة معرضة للانهيار.
وتظهر لقطات مروحية تحلق فوق الصخرة المتصدعة، فيما تم تركيب مستشعرات للكشف عن أي حركة للصخور في المنطقة، بالإضافة إلى شبكة معدنية لحماية المنازل الأكثر تعرضا للخطر في حال سقطت الصخرة.
المصدر: وكالات
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.