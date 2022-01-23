شاهد.. قرية إسبانية تواجه خطر انهيار صخرة عملاقة

باشرت السلطات في إسبانيا يوم الجمعة بعمليات تركيب عدة شبكات أمان لحماية منازل واقعة في إحدى القرى التي تقع تحت صخرة عملاقة معرضة للانهيار.

وتظهر لقطات مروحية تحلق فوق الصخرة المتصدعة، فيما تم تركيب مستشعرات للكشف عن أي حركة للصخور في المنطقة، بالإضافة إلى شبكة معدنية لحماية المنازل الأكثر تعرضا للخطر في حال سقطت الصخرة.

المصدر: وكالات