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العثور على حوت زعنفي عملاق على الشواطئ الإسبانية

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جرفت المياه حوتا زعنفيا عملاقا يبلغ طوله 14 مترًا إلى شاطئ إستيبونا في جنوب إسبانيا بعد تعرضه لإصابات على ما يبدو.

المصدر: رابتلي

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