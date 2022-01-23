العثور على حوت زعنفي عملاق على الشواطئ الإسبانية
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جرفت المياه حوتا زعنفيا عملاقا يبلغ طوله 14 مترًا إلى شاطئ إستيبونا في جنوب إسبانيا بعد تعرضه لإصابات على ما يبدو.
المصدر: رابتلي
جرفت المياه حوتا زعنفيا عملاقا يبلغ طوله 14 مترًا إلى شاطئ إستيبونا في جنوب إسبانيا بعد تعرضه لإصابات على ما يبدو.
المصدر: رابتلي
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