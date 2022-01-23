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شاهد كيف تتدرب وحدة النخبة النسائية الصينية

فيديوهات

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نشرت صحيفة تشاينا ديلي مقطع فيديو يظهر تدريبات تكتيكية صارمة تجريها يوميا وحدة النخبة النسائية الخاصة في الصين.

المصدر: China daily

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