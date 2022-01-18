شاهد عن قرب.. لحظة انفجار بركان في المحيط الهادئ

نشرت هيئة الخدمات الجيولوجية في تونغا على صفحتها في فيسبوك مشاهد عن قرب تظهر لحظة ثوران بركان في المحيط الهادئ.

واستمر الثوران 8 دقائق وأطلق البركان خلالها أعمدة من الغاز والرماد والدخان في الهواء على مسافة عشرات الكيلومترات وتسبب في حدوث موجات تسونامي وصلت إلى سواحل اليابان.

المصدر: وكالات