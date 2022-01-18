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شاهد عن قرب.. لحظة انفجار بركان في المحيط الهادئ

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نشرت هيئة الخدمات الجيولوجية في تونغا على صفحتها في فيسبوك مشاهد عن قرب تظهر لحظة ثوران بركان في المحيط الهادئ.

واستمر الثوران 8 دقائق وأطلق البركان خلالها أعمدة من الغاز والرماد والدخان في الهواء على مسافة عشرات الكيلومترات وتسبب في حدوث موجات تسونامي وصلت إلى سواحل اليابان.

المصدر: وكالات

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