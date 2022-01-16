بالفيديو.. عاصفة ثلجية قوية تضرب ستافروبول الروسية

ضربت عاصفة ثلجية نجمت عن رياح قوية مدينة ستافروبول جنوب روسيا، واقتلعت العديد من الأشجار وألحقت أضرارا بخطوط الكهرباء والسيارات والمنازل.

وأكدت وكالة "رابتلي" أن محافظ إقليم ستافروبول أعلن حالة الطوارئ في المنطقة السبت 15 يناير على خلفية انقطاع الكهرباء في العديد من بلدات الإقليم.

المصدر: رابتلي