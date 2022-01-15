شاهد!.. طائرة عملاقة "تشق السحاب" في مشهد يحبس الأنفاس

أظهر مقطع فيديو متداول، لحظة هبوط طائرة أنتونوف An-225 Mriya العملاقة في مطار رزيسزو شديد الضباب في بولندا، وظهرت كأنها تخترق السحاب، في مشهد مثير ولافت.

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