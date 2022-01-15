بدم بارد.. رجل يدخل متجرا ويشعل النار فيه والشرطة تبحث عنه

تبحث الشرطة في مدينة بلاست بمقاطعة تشيليابينسك الروسية، عن رجل قام بسكب مادة حارقة في أحد المتاجر وأشعل النيران هناك ثم لاذ بالفرار.

ظهر مقطع فيديو على الإنترنت عن الحادث، وفيه ظهر رجل يرتدي سترة حمراء وقبعة سوداء وقناعا، وبعد دخوله المتجر تحدث مع البائعة التي

أشارت إلى جهة الرفوف حيث البضاعة. ذهب الرجل في الاتجاه الآخر واقترب من الثلاجة، وقربها سكب سائلا كان معه ، فاشتعل فورا ولاذ بالفرار.

وأشارت الشرطة، إلى أن الحادث وقع في الساعة 03.57 بالتوقيت المحلي (01.57 بتوقيت موسكو) من يوم 13 يناير. وذكرت الشرطة، أن رجالها يبحثون عن الجاني لتقديمه إلى العدالة.

المصدر: نوفوستي