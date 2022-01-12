روسيا.. شاهد أول تحليق لحاملة الصواريخ الاستراتيجية تو-160 بعد تحديثها

شهد مطار مصنع قازان للطائرات اليوم الأربعاء 12 يناير أول تحليق لحاملة الصواريخ الاستراتيجية تو-160 الروسية المحدثة واستمر هذا التحليق الاختباري لنحو نصف ساعة.

وذكرت مؤسسة الطائرات المتحدة (ОАК) أن برنامج أنتاج قاذفات تو-160 الاستراتيجي في شكله المحدث تم إطلاقه بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: ОАК