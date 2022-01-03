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عناصر المخابرات الأفغانية يصبون زهاء 3 آلاف لتر من الكحول في المياه في كابل

فيديوهات

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نشرت وكالة الاستخبارات الأفغانية شريط فيديو يظهر عملية إتلاف زهاء 3 آلاف لتر من الكحول عبر صبها في مجرى مياه في العاصمة كابل.

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الكحول إلى مجاري المياه في كابل
الكحول إلى مجاري المياه في كابل

وحسب البيان للوكالة الصادر في هذا الشأن فإنه تم القبض على 3 من تجار الكحول في كابل بحوزتهم حوالي 3000 لتر من الكحول.

جاء ذلك في الوقت الذي تشدد فيه سلطات طالبان تدابيرها لمكافحة الكحول. وقال مسؤول في الاستخبارات: "على المسلمين الامتناع عن تصنيع وترويج الكحول".

المصدر: وكالات

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