عناصر المخابرات الأفغانية يصبون زهاء 3 آلاف لتر من الكحول في المياه في كابل
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نشرت وكالة الاستخبارات الأفغانية شريط فيديو يظهر عملية إتلاف زهاء 3 آلاف لتر من الكحول عبر صبها في مجرى مياه في العاصمة كابل.
وحسب البيان للوكالة الصادر في هذا الشأن فإنه تم القبض على 3 من تجار الكحول في كابل بحوزتهم حوالي 3000 لتر من الكحول.
جاء ذلك في الوقت الذي تشدد فيه سلطات طالبان تدابيرها لمكافحة الكحول. وقال مسؤول في الاستخبارات: "على المسلمين الامتناع عن تصنيع وترويج الكحول".
المصدر: وكالات
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