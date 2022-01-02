الكحول إلى مجاري المياه في كابل

أعلنت وكالة الاستخبارات الأفغانية أن فريقا تابعا لها أتلف زهاء 3 آلاف لتر من الكحول بصبها في مجرى مياه في العاصمة كابل، في وقت تشدد فيه سلطات "طالبان" تدابيرها لمكافحة الكحول.

ونشرت المديرية العامة للاستخبارات تسجيلا لعناصرها وهم يصبون الكحول المعبأ في براميل في قناة للمياه بعد مصادرته خلال عملية دهم في العاصمة.

وقال مسؤول في الاستخبارات: "على المسلمين الامتناع عن تصنيع وترويج الكحول".

ولم يكشف عن تاريخ تنفيذ عملية الدهم أو إتلاف الكحول، لكن بيانا للوكالة أكد "توقيف ثلاثة تجار خلال العملية".

المصدر: "أ ف ب"