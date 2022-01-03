إنقاذ 21 شخصا عالقا في الهواء في أعالي جبل أمريكي

أنقذت فرق الإطفاء 21 شخصا عالقا في عربتي تلفريك فوق جبل في ولاية نيو مكسيكو الامريكية، وذلك بعد تراكم الجليد على أحد الكابلات مما أدى إلى تعطل التلفريك.

وكان جميع العالقين موظفين في محطة الترام الجوي أو مطعم على قمة أحد جبال سانديا.

واستخدم رجال الإنقاذ الحبال لإنزال الموظفين من العربتين ثم تم إجلاؤهم من الجبل بواسطة مروحية. ولم ترد أنباء عن وقوع اصابات.

المصدر: AP